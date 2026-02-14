Crollo PSG a Rennes | i campioni d’Europa perdono 3-1 e rischiano il sorpasso dal Lens

Il Paris Saint-Germain ha subito una pesante sconfitta a Rennes, dove il team ha perso 3-1 e ha messo a rischio la leadership in Ligue 1. La squadra di Christophe Galtier ha mostrato lacune difensive evidenti contro un Rennes aggressivo e determinato, che ha sfruttato al massimo le occasioni offensive. Con questa sconfitta, i parigini rischiano di perdere il primo posto a favore del Lens, che si avvicina in classifica.

Il Paris Saint-Germain abdica al Roazhon Park e mette a serio rischio il primato in Ligue 1. I campioni d'Europa in carica crollano per 3-1 contro un Rennes cinico e implacabile nell'anticipo del ventiduesimo turno, incassando la terza battuta d'arresto stagionale. Uno scivolone pesante che spiana la strada al Lens: in caso di vittoria contro il Paris FC, i giallorossi opererebbero il sorpasso ufficiale in vetta alla classifica, staccando i parigini di un punto. La serata dei ragazzi di Luis Enrique si è compromessa già nel primo tempo, trafitti al 34? dal sinistro di Tamari dopo un legno colpito dai padroni di casa in apertura.