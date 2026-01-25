Pronostico Arsenal-Manchester United | difesa ermetica ma occhio a questo dato sugli xG

Arsenal e Manchester United si affrontano nella ventitreesima giornata di Premier League, in programma domenica alle 17:30. La partita si preannuncia equilibrata, con un’attenzione particolare alla solidità difensiva delle due squadre. Tra i dati statistici da considerare, spicca il valore degli xG, un elemento utile per analizzare le potenzialità offensive e difensive di entrambe. Di seguito, le probabili formazioni e il nostro pronostico.

Arsenal-Manchester United è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Michael Carrick, allenatore del Manchester United da poco più di una settimana, non poteva sognare un esordio migliore. Lo scorso sabato i Red Devils hanno vinto il derby con il Manchester City e, aspetto ancora più importante, l’hanno fatto nettamente. Addirittura più di quanto non dica il risultato finale (2-0). Pur avendo solo il 38% di possesso palla, lo United è stato devastante con i contropiedi, arrivando a tirare ben 11 volte (centrato lo specchio in sette occasioni), con un esaltante 2,27 di xG prodotti contro lo 0,45 dei Cityzens. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

