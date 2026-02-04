Pronostico Al Ahli-Al Hazem | i giochi restano aperti

La partita tra Al Ahli e Al Hazem si gioca oggi per la ventesima giornata della Saudi Pro League. L’Al Ahli, che aveva vinto otto partite di fila, ha interrotto la serie con un pareggio contro l’Al Hilal di Inzaghi. Ora i giochi sono ancora aperti e tutto può succedere. La sfida promette emozioni e potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Al Ahli-Al Hazem è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La serie di otto vittorie di fila dell' Al Ahli, una delle squadre più forti di tutto il campionato saudita, è stata interrotta dal pareggio sul campo dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Un ottimo punto conquistato in trasferta che permette di rimanere lì, a solamente pochi punti dalla testa della classifica. Sono tre, per la precisione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nove quindi i risultati utili dei padroni di casa che contro l'Al Hazem – undicesimo in classifica, quindi fuori da tutto – che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta, cercano un'affermazione che sulla carta sembra ampiamente pronosticabile.

