Oggi 8 aprile si giocano le gare di andata dei quarti di finale di Champions League. Tra le sfide in programma ci sono quella tra il PSG e il Liverpool, trasmessa in diretta su Prime, e quella tra il Barcellona e l’Atletico Madrid. Le partite rappresentano le ultime del primo turno di questa fase della competizione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 8 aprile. Con le sfide tra PSG e Liverpool (in diretta su Prime) e Barcellona e Atletico Madrid, si completa il quadro dei match di andata dei quarti di finale di Champions League. In aggiunta il succoso anticipo tra Braga e Betis di Europa League, anticipata per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 8 aprile: PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid

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