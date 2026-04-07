Potenziamento del Peschiera | un’opera che metterà in sicurezza l’oro blu di Roma

A Roma, la rete idrica si affida principalmente all’acquedotto del Peschiera, un’opera costruita quasi cent’anni fa. Recentemente, sono stati annunciati interventi di potenziamento per rafforzare questa infrastruttura, considerata fondamentale per garantire la sicurezza delle forniture d’acqua. La maggior parte dell’acqua distribuita in città proviene da questa unica grande conduttura, che necessita di interventi di miglioramento e manutenzione.

A Roma, buona parte dell’acqua che scorre dai rubinetti arriva da una condotta costruita negli anni ’30. Si va verso l'aggiudicazione della gara per la realizzazione della seconda linea e il potenziamento del sistema. Roma gode da sempre di un approvvigionamento idrico costante. Tre quarti di quella che utilizziamo però arriva da un’unica gigantesca "arteria", costruita quasi un secolo fa: l’acquedotto del Peschiera. Parliamo di una struttura che dagli anni ’30 spinge oltre 14.000 litri di acqua al secondo dal reatino fino ai nostri rubinetti. E quindi? Essendo un’opera monumentale ma datata, non ha mai potuto subire una manutenzione profonda. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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PESCHIERA DEL GARDA - ATV anticipa al 29 marzo il potenziamento delle corse balneari e integra nelle previsioni di servizio le linee 482, 483, 477, 162 e 164 oltre ai collegamenti con Verona; già da domenica scorsa le linee 482 (Aeroporto Catullo–Villafra - facebook.com facebook