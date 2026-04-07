Dopo il suo debutto vincente al Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha spiegato di aver preferito semplificare il suo gioco, riducendo l’uso delle smorzate e concentrandosi sulla terra battuta. Ha anche commentato le sue scelte riguardo agli smash, sottolineando di aver provato a limitare alcune soluzioni per mantenere la concentrazione durante il match. La sua presenza in conferenza stampa è stata seguita da un breve intervento sulla strategia adottata in campo.

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo il debutto vincente al Masters 1000 di Montecarlo (6-3, 6-0 contro il francese Ugo Humbert) e ha risposto a una domanda riguardo alla sua posizione in risposta, che è parsa diversa rispetto a quella decentrata lo scorso anno al Roland Garros: “ L’anno scorso ho sicuramente avuto più tempo per prepararmi alla terra battuta. Quindi, per il momento, abbiamo cercato di semplificare un po’ le cose. Questo non significa che manterrò questa posizione per tutta la stagione sulla terra battuta. Permette più transizione, più spostamento prima di colpire la risposta, ma per ora non ne abbiamo ancora discusso e cerchiamo di rimanere il più semplici possibile, visto il poco tempo a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Posizione in risposta diversa? Sinner a Montecarlo “Semplificate le cose, ho provato poca terra”. E sugli smash…

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