Porte a scomparsa | il segreto tecnico per guadagnare spazio in casa
Le porte a scomparsa interne, installate all’interno delle pareti, sono progettate per ridurre gli ingombri negli ambienti domestici. Questi sistemi prevedono il serramento integrato nella parete stessa, permettendo di aprire e chiudere senza sporgere nello spazio circostante. La soluzione si rivolge a chi cerca di massimizzare gli spazi disponibili, eliminando le tradizionali ante che si aprono all’interno o all’esterno delle stanze.
Le porte a scomparsa interno-muro rappresentano la risposta tecnica ideale deve ottimizzare spazi ridotti, eliminando l’ingombro dell’apertura attraverso l’integrazione del serramento direttamente nella parete. L’utilizzo di questo sistema permette di recuperare centimetri preziosi in ogni ambiente dove una porta tradizionale risulterebbe problematica. Il meccanismo prevede l’uso di un controtelaio, ovvero un cassonetto metallico installato nel muro, che accoglie l’anta quando questa viene aperta, rendendola invisibile all’occhio. Queste soluzioni sono applicabili sia su pareti realizzate in muratura classica che in cartongesso, con modelli specifici prodotti dalle aziende per entrambe le tipologie di supporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
“La guerra alle porte di casa": a Spazio Cultura il diario di Giuseppe NicosiaSabato 7 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro “La guerra alle porte di casa”.
Case piccole: trucchi e soluzioni intelligenti per guadagnare spazio preziosoNegli ultimi anni, la scelta di vivere in case di dimensioni contenute è diventata sempre più frequente.
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Codice Prodotto: SIST_DES_PORTASCORREVOLEINTERNOMUROLe porte scorrevoli a scomparsa rappresentano una declinazione raffinata dei sistemi sliding doors, pensata per l’interior design d’autore. Possono essere realizzate sia a singolo pannello sia a ... edilportale.com
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Ci sono porte che non avrebbero mai dovuto essere chiuse. Dietro quelle mura sono rimaste storie dimenticate, urla soffocate, lettere mai lette e vite cancellate dal silenzio. Per due giorni, a Cologna Veneta (VR), potrai entrare in una ricostruzione scenograf - facebook.com facebook
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