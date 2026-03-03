La guerra alle porte di casa | a Spazio Cultura il diario di Giuseppe Nicosia
Sabato 7 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro “La guerra alle porte di casa”. Un diario 1943-1944 di Giuseppe Nicosia.Nel luglio 1943, il sottotenente di fanteria Giuseppe Nicosia vive in prima linea lo sbarco alleato in Sicilia. In un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
