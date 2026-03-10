Un adulto su tre dorme poco e male | cosa sta succedendo al nostro sonno e come possiamo migliorarlo

Un adulto su tre dorme poco e male, secondo dati recenti. Sempre più persone si svegliano stanche al mattino, e questa situazione riguarda una larga parte della popolazione adulta. Il fenomeno è stato confermato da studi che analizzano le abitudini di sonno e le difficoltà nel riposo. La problematica coinvolge molte persone, senza legami con caratteristiche personali o debolezze individuali.

Sempre più persone si svegliano stanche al mattino, e non è una questione di carattere o di debolezza ma un fenomeno documentato, che riguarda una fetta enorme della popolazione adulta e che ha radici precise nel modo in cui viviamo oggi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa un adulto su tre dorma meno delle 7-9 ore per notte raccomandate dalla National Sleep Foundation. In Europa la situazione non è migliore: una parte significativa della popolazione riferisce difficoltà ad addormentarsi o risvegli frequenti nel cuore della notte. Ma il punto non è solo la quantità di ore: è la qualità. Il sonno non è una semplice pausa biologica: durante il riposo il cervello consolida i ricordi, regola gli ormoni e ripara l’organismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

