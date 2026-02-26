Aprilia la polizia locale proclama lo stato di agitazione

La polizia locale di Aprilia ha annunciato lo stato di agitazione, secondo quanto comunicato dalla rappresentanza sindacale. La decisione arriva in risposta a questioni interne che coinvolgono il personale e le condizioni di lavoro. L’annuncio è stato reso pubblico in un momento di tensione tra le parti, senza che siano ancora definiti eventuali sviluppi o incontri previsti.

Proclamato dalla Cisl Fp lo stato di agitazione del personale del corpo di polizia locale del Comune di Aprilia. Enza del Gaudio e Raffaele Paciocca chiedono al prefetto di Latina l'attivazione del tentativo di conciliazione previsto dalla normativa vigente.La decisione è maturata al termine di.