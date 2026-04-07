Politica e idee a confronto | Ferrara Cambia ospita l' ex europarlamentare Marco Rizzo

Sabato alle 11 si terrà un incontro a Palazzo della Racchetta, promosso da Ferrara Cambia, con l’ex europarlamentare Marco Rizzo. La discussione sarà un confronto diretto su temi politici e idee, aperto al pubblico. L’evento si svolge in via Vaspergolo e rappresenta un’occasione per ascoltare le posizioni di Rizzo su questioni attuali.

Confronto aperto con Marco Rizzo, sabato 11 alle 11, a Palazzo della Racchetta (via Vaspergolo), ospitato da Ferrara Cambia. Un incontro pubblico in occasione della presentazione del suo libro ‘Una biografia di periferia’. Già deputato ed europarlamentare, Rizzo è oggi una figura molto attiva nel dibattito pubblico e sui social, spesso con posizioni controcorrente rispetto al pensiero dominante e, talvolta, anche rispetto al suo stesso schieramento. L’incontro sarà l’occasione per un confronto diretto sui principali temi di attualità politica, sociale ed economica. “In un tempo in cui il confronto si riduce troppo spesso a slogan - spiega Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia -, noi continuiamo a credere nel valore del dialogo vero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Massimo Lovati da Garlasco alla politica, perché ha scelto di candidarsi a sindaco di Vigevano con Marco RizzoMassimo Lovati, 73 anni, storico ex avvocato di Andrea Sempio, ha deciso di tentare la corsa come primo cittadino nella sua Vigevano.

Marco Rizzo presenta la sua autobiografia a Roma: “La politica oggi non è più popolare. Le periferie vengono percepite come set televisivi.”“Ci sono gli anni 70, il terrorismo, il calcio delle curve – ero un ultras – la Prima Repubblica.