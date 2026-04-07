Polemica su via dei Ronchi I cittadini | È pericolosa

In via dei Ronchi, a Massenzatico, si sono moltiplicate le segnalazioni di residenti e pendolari riguardo alla pericolosità della strada. La discussione sulla sicurezza di questa arteria si è accesa nelle ultime settimane, con commenti e osservazioni che evidenziano le preoccupazioni di chi attraversa quotidianamente questa zona. La questione ha attirato l’attenzione di chi vive e lavora nei dintorni, rendendo il tema di attualità locale.

La situazione di via dei Ronchi, a Massenzatico, continua a destare forte preoccupazione tra i residenti e tra chi ogni giorno percorre questo collegamento viario. Da oltre un anno vengono infatti segnalati buche, crepe, sfondamenti e un generale stato di dissesto del manto stradale, in un tratto di oltre un chilometro che, secondo le testimonianze raccolte, rappresenta un rischio concreto per automobilisti e motociclisti. A denunciare ancora una volta questo problema è Alessia Bondioli, residente della zona, che da diverso tempo segnala la pericolosità della strada agli uffici competenti. "Segnaliamo questa situazione da oltre un anno, ma nonostante i sopralluoghi e le nostre comunicazioni il problema resta irrisolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polemica su via dei Ronchi . I cittadini: "È pericolosa" Vomero, polemica sui lavori a vico Cacciottoli: “Strada rifatta ma ancora pericolosa per i pedoni”Tempo di lettura: 2 minutiDalla Rete Sociale Nobox–Diritto alla Città riceviamo e pubblichiamo: “Con ordinanza dirigenziale n. Raccolta dei rifiuti: oltre 1700 segnalazioni dei cittadini fanno scattare l'indagine di Atersir su IrenAtersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti, ha avviato un procedimento di verifica e penale nei confronti di... Argomenti più discussi: Polemica su via dei Ronchi . I cittadini: È pericolosa; Oristano, Paolo Angioi entra in Giunta: via libera di Sardegna al Centro 20Venti - L'Unione Sarda.it; Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni, stasera in tv e streaming; Tetto in fiamme a Solbiate Olona: evacuate tre persone, un intossicato. La cantante ha appena concluso la sua serie di concerti in Spagna. Il percorso fin qui è stato costellato di innegabili successi, ma anche di qualche polemica. Come mantenere il controllo del discorso quando la presenza sui media e sui social è incessante x.com Belen, è polemica. La furia di Bassetti... Altro... - facebook.com facebook