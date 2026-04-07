Da quando è scomparso nel 2005, a causa di un attacco cardiaco, l’eredità di Pino Daniele resta al centro di dispute legali. La moglie e il figlio sono coinvolti in un procedimento giudiziario, che si protrae ormai da più di un decennio. La questione riguarda i beni e i diritti legati alla figura del musicista, con le parti che si sono presentate in tribunale più volte nel corso degli anni.

Pino Daniele è morto il 4 gennaio 2005 a causa di un attacco cardiaco, aveva 60 anni. 11 anni dopo si continua a dibattere per la sua eredità. Il cantante aveva depositato un testamento segreto che, a quanto pare, non ha soddisfatto gli eredi. La disputa si è spostata in tribunale, dove il primogenito Alessandro e la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi si sono contesi i diritti d’autore e i compensi legati alle opere del cantante. Il giudice ha respinto tutte le loro richieste. La disputa sull’eredità. Il contenzioso giudiziario tra Alessandro Daniele e Fabiola Sciabbarrasi era iniziato pochi anni dopo la morte di Pino, avvenuta nel 2005. Il processo di primo grado terminò nel 2022, nell’aprile del 2026 si è conclusa la sentenza di secondo grado. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pino Daniele, l’eredità ancora contesa: la moglie e il figlio in tribunale

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Si chiude dopo anni la vicenda sull’eredità di Pino Daniele, iniziata dopo la sua scomparsa. La Corte d’Appello di Roma ha respinto i ricorsi del primogenito e della seconda moglie, ribadendo la validità del testamento come unico riferimento nella divisione de - facebook.com facebook

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