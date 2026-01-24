Mfe Pier Silvio Berlusconi visita ProSieben | Uniti diventeremo più forti

Pier Silvio Berlusconi ha recentemente visitato ProSiebenSat.1 in un'occasione non prevista, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le aziende del gruppo. Questa visita rappresenta un momento di confronto e dialogo tra le parti, con l'obiettivo di rafforzare le sinergie e favorire uno sviluppo condiviso nel settore dei media. Un intervento che evidenzia l'impegno nel consolidare le relazioni e il valore della collaborazione tra le realtà aziendali.

Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1. Non un viaggio ufficiale né un incontro programmato. È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede di Monaco di Baviera del broadcaster tedesco da quando Mfe – MediaForEurope è diventata azionista di controllo. L’amministratore delegato di Mfe ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, per salutare il Ceo Marco Giordani e incontrare il management. Vista l’occasione, Berlusconi ha salutato il maggior numero possibile di persone e ha incontrato le principali funzioni dell’azienda, in un clima informale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mfe, Pier Silvio Berlusconi visita ProSieben: “Uniti diventeremo più forti” Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1: Un momento simbolico per il futuro di MFEPier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MediaForEurope, ha effettuato una visita a sorpresa presso la sede di ProSiebenSat. Leggi anche: Mfe in crescita, in 9 mesi utili quasi raddoppiati. Pier Silvio Berlusconi: “Risultati oltre le previsioni” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Mfe, Pier Silvio Berlusconi visita a sorpresa la sede di Prosiebensat in Germania; MFE, prima visita di Pier Silvio Berlusconi nella sede di Prosiebensat.1; Mfe, Pier Silvio Berlusconi visita per prima volta la sede di ProSieben: Avanti nel progetto di un nostro broadcaster europeo; Come il buon vino, migliora nel tempo, Pier Silvio Berlusconi festeggia i 34 anni del Tg5. Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1: Un momento simbolico per il futuro di MFEIn una visita inaspettata e priva di agenda ufficiale, Pier Silvio Berlusconi ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco ProSiebenSat.1. superguidatv.it Mfe, Pier Silvio Berlusconi visita per prima volta la sede di ProSieben: «Avanti nel progetto di un nostro broadcaster europeo»Per la prima volta da quando Mfe è diventato l’azionista di controllo, il ceo si è recato nella sede del broadcaster tedesco in Baviera, a Unterföhring ... corriere.it Anche Pier Silvio Berlusconi si è unito al coro di complimenti rivolti a Checco Zalone per il successo di Buen Camino https://cinema.everyeye.it/notizie/pier-silvio-berlusconi-ringrazia-checco-zalone-buen-camino-messaggio-ufficiale-855361.htmlutm_medi - facebook.com facebook Antonio Ricci: "Mai visto Pier Silvio per 5 minuti a quattr’occhi. Dopo 45 anni di successi mi sto sulle balle da solo" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.