Mfe Pier Silvio Berlusconi visita ProSieben | Uniti diventeremo più forti

Pier Silvio Berlusconi visita ProSieben | Uniti diventeremo più forti

Pier Silvio Berlusconi ha recentemente visitato ProSiebenSat.1 in un'occasione non prevista, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le aziende del gruppo. Questa visita rappresenta un momento di confronto e dialogo tra le parti, con l'obiettivo di rafforzare le sinergie e favorire uno sviluppo condiviso nel settore dei media. Un intervento che evidenzia l'impegno nel consolidare le relazioni e il valore della collaborazione tra le realtà aziendali.

Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1. Non un viaggio ufficiale né un incontro programmato. È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede di Monaco di Baviera del broadcaster tedesco da quando Mfe – MediaForEurope è diventata azionista di controllo. L’amministratore delegato di Mfe ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, per salutare il Ceo Marco Giordani e incontrare il management. Vista l’occasione, Berlusconi ha salutato il maggior numero possibile di persone e ha incontrato le principali funzioni dell’azienda, in un clima informale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1: Un momento simbolico per il futuro di MFEPier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MediaForEurope, ha effettuato una visita a sorpresa presso la sede di ProSiebenSat.

