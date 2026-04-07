A Piacenza, dal 10 al 27 aprile 2026, si svolge un evento dedicato all’arte contemporanea presso l’Auditorium Sant’Ilario. La mostra, intitolata Connect – Tra cielo e terra, presenta opere di Antonella Mellini, artista che ha portato la sua installazione sensoriale nella chiesa. L’esposizione invita i visitatori a interagire con le creazioni e a vivere un’esperienza artistica immersiva nel centro storico.

L’artista Antonella Mellini sbarca a Piacenza con il progetto CONNECT – Tra cielo e terra, un evento che trasformerà la Chiesa Auditorium Sant’Ilario in un centro di arte contemporanea dal 10 al 27 aprile 2026. L’iniziativa nasce dalla seconda edizione del format culturale Flusso Divino, che ha trovato il sostegno dell’amministrazione comunale per portare in città un connubio tra stimoli sensoriali, opere d’arte e momenti di approfondimento culturale. La presentazione ufficiale è avvenuta presso Palazzo Farnese, dove l’assessore Mario Dadati ha illustrato i dettagli del progetto insieme a Valentina Serena e Valentina Schiavi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione organizzatrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza vibra con Connect: l’arte sensoriale di Antonella Mellini

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