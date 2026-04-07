Un ragazzino di 14 anni è stato scoperto mentre progettava un attentato, con un laboratorio di sostanze esplosive trovato nella sua abitazione. Le autorità stanno indagando su questa vicenda, che si inserisce in un quadro più ampio di attività legate al terrorismo giovanile nella regione. Sono stati individuati anche contatti attraverso piattaforme online, mentre si prosegue con le verifiche sulle eventuali reti coinvolte.

L'Aquila - Nuova indagine sul terrorismo giovanile in Abruzzo: materiale esplosivo, contatti online radicali e un piano per colpire un edificio pubblico fanno emergere uno scenario inquietante Un nuovo e inquietante episodio legato al terrorismo giovanile emerge a Pescara, dove un ragazzo di appena 14 anni è finito al centro di un’indagine per aver progettato un attentato contro un edificio pubblico. Nella sua abitazione, nel quartiere di Portanuova, gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la produzione di esplosivi. L’inchiesta, coordinata dalla Procura per i minorenni dell’L'Aquila guidata da David Mancini, era stata avviata circa un anno fa ed è rimasta finora riservata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pescara, a 14 anni progetta un attentato: scoperto laboratorio in casa

Pescara: 14 anni, esplosivo a casa, 20 vittime evitateUn quattordicenne di Pescara è stato individuato mentre dormiva accanto a un barattolo contenente esplosivo, con l’intento dichiarato di far crollare...

Arena fu scoperto con l’Academy del Pescara a Sydney: «A 13 anni sembrava un piccolo Pippo Inzaghi»Il CorSera riporta il racconto di Marco Arcese, business development director del Pescara.

Temi più discussi: Pescara, a 14 anni nascondeva esplosivo in cameretta: Voleva far saltare in aria un edificio; Pescara, a 14 anni nascondeva esplosivi in camera: Voleva fare saltare un edificio pubblico; Voleva far saltare palazzo, il piano choc di 14enne a Pescara (che dormiva con esplosivo); A 14 anni pianificava un attentato a un edificio pubblico.

Pescara, a 14 anni nascondeva esplosivi in camera: «Voleva fare saltare un edificio pubblico»Dormiva accanto a un barattolo di esplosivo e progettava di fare saltare in aria un ufficio pubblico con venti persone. Quando gli agenti della Digos di Pescara e L'Aquila hanno bussato ... ilmessaggero.it

Pescara, 14enne progettava un attentato: dormiva accanto all'esplosivoLaboratorio artigianale nella cameretta e contatti online con ambienti estremisti: l'indagine della Digos svela un piano per colpire un ufficio pubblico. tgcom24.mediaset.it

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RFI, sospesa dalle 12.30 la circolazione sulla linea Pescara - Foggia per allarme frana x.com