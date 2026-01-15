Antonio Arena, classe 2009, è un giovane calciatore italo-australiano scoperto con l’Academy del Pescara a Sydney. Cresciuto nel settore giovanile, ha attirato l’attenzione per le sue doti tecniche, paragonato a un piccolo Pippo Inzaghi. Recentemente, ha esordito con la Roma, segnando subito una rete nella partita di Coppa Italia contro il Torino.

Antonio Arena è diventato il “predestinato”. Il calciatore della Roma classe 2009 è italo-australiano e ha segnato una rete, appena entrato in campo, nella sconfitta 3-2 dei giallorossi contro il Torino in Coppa Italia. L’anno scorso esordì in Serie C col Pescara di Baldini. Chi è Antonio Arena, il “predestinato” italo-australiano della Roma. Il Corriere della Sera scrive: Febbraio 2009. Antonio Arena nasceva a Sydney. Primo pallone toccato e gol a 16 anni e 337 giorni. Per dire: neppure Francesco Totti è riuscito a fare altrettanto. «Ma era scontato che avrebbe segnato», racconta Marco Arcese, business development director del Pescara calcio, l’uomo che nel 2022 è andato a cambiargli la vita a Sydney. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arena fu scoperto con l’Academy del Pescara a Sydney: «A 13 anni sembrava un piccolo Pippo Inzaghi»

