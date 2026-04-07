Perle del Lario assalto prima dell’austerity

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, il Lago di Lecco e le montagne della Valsassina hanno registrato un afflusso di visitatori molto intenso. Le condizioni meteo sono state caratterizzate da sole, temperature elevate e assenza di vento sul lago, mentre sull'alta quota si sono ancora viste alcune tracce di neve. In questa cornice, le località della zona hanno registrato il tutto esaurito, attirando turisti e appassionati di attività all'aperto.

Sole, caldo, niente vento sul lago, e ultima neve sulle piste da sci della Valsassina. Lago e montagne da tutto esaurito nel Lecchese per le vacanze di Pasqua e per le classicissime gite fuoriporta di Pasquetta. E con l’inizio della bella stagione si è ripresentato l’incubo overtourism, tra traffico in strada, auto parcheggiate ovunque, code nelle stazioni e ai pontili dei traghetti e borghi invasi da migliaia di turisti. Simbolo di un turismo fuori controllo resta Varenna, la più amata dagli stranieri, ma non solo. Nella piccola perla del Lario i visitatori si sono affollati a centinaia sulle banchine della stazione, hanno formato file... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perle del Lario, assalto prima dell’austerity Lario, subito tutto esaurito . Alla prima uscita è già caos. Assalto in attesa dell’austeritySole, caldo, niente vento sul lago, e ultima neve sulle piste da sci della Valsassina. 15 marzo: Paralimpiadi, Oscar e il ritorno dell’austerityLa domenica 15 marzo 2026 si presenta come un incrocio tra intrattenimento di massa e riflessione critica sulla realtà nazionale. Si parla di: Perle del Lario, assalto prima dell’austerity. Varenna presa d'assalto dai turisti: «Sono decuplicati. La perla del lago di Como rischia di soffocare»Centinaia di persone accalcate sulla banchina, sedute sul muretto a lato dei binari, alcune in mezzo alla massicciata in attesa. Nessuno a cui chiedere informazioni, la lotta per non rischiare di ... milano.corriere.it Lario, Varenna presa d’assalto dai turisti. Il sindaco: Abbiamo bisogno di aiutoVarenna (Lecco) – Vertice sull’overtourism nella piccola Perla del Lario, dove i turisti a frotte stanno innescando gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Lo ha convocato per oggi il ... ilgiorno.it