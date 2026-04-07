Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria | treni fermi sulla linea Adriatica

Una frana di notevoli dimensioni si sta muovendo lungo la linea ferroviaria Adriatica, interrompendo il traffico tra il Molise e le regioni limitrofe. La massa di terra ha causato la chiusura dei binari, lasciando fermi diversi treni in transito sulla tratta. L’evento si è verificato dopo le intense piogge che hanno interessato la zona, rendendo necessarie operazioni di emergenza per la gestione della situazione.

Alle 13 di oggi, martedì 7 aprile, la circolazione è sospesa tra Termoli e Montenero di Bisaccia per verifiche sulla linea. I treni fermi e quelli che registrano ritardi La grande frana di Petacciato, riattivata dopo il maltempo che ha duramente colpito il Molise, blocca la circolazione ferroviaria sulla linea ‘Adriatica’ che collega il Molise all’Abruzzo passando per la Puglia. Alle 13 di oggi, martedì 7 aprile, la circolazione è sospesa tra Termoli e Montenero di Bisaccia per verifiche sulla linea. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Alta Velocità... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica: da oggi circolazione dei treni regolareCompletamento della terza fase di riqualificazione infrastrutturale nel tratto compreso tra Pescara e Foggia. Leggi anche: Maltempo e treni fermi: ripresa la circolazione Foggia-Caserta, bloccata la linea Adriatica La frana avanza e la strada resta chiusa. La Provinciale 35 bis osservata specialePreoccupa molto i cittadini di San Clemente la frana che nei giorni scorsi ha spezzato in due un tratto di strada, rendendo necessaria la chiusura totale della Strada provinciale 35 bis-diramazione ... ilrestodelcarlino.it Niscemi, Ciciliano: la frana avanza, è peggio del VajontPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it