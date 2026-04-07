Per la fusione di Seta ci vorranno due anni Parma unica realtà che si chiama fuori

Da ilpiacenza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova fusione nel settore del trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna richiederà circa due anni per essere completata. La procedura coinvolge vari aspetti e tutte le realtà coinvolte nel sistema di trasporto regionale. Tra queste, una sola ha deciso di non partecipare al processo di integrazione, mentre le altre stanno lavorando per portare a termine l’operazione in tempi previsti. La complessità del progetto deriva dalla sua portata e dalla necessità di coordinare diversi attori.

Verso la nuova società unica del trasporto pubblico regionale. La presidente Valeriani: «Prima il piano industriale, poi si discuterà dei “pesi” dei territori nella governance» «Secondo me due anni ci vogliono, perché è un piano complesso che coinvolge tutto il trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna». Elisa Valeriani, presidente di Seta dal giugno 2025, risponde così sulla fusione che coinvolgerà l’azienda del trasporto pubblico. Già oggi copre i territori di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: l’intenzione è quella di avere un’unica società per tutta l’Emilia-Romagna, a eccezione di Parma, territorio che si è chiamato fuori per avere una sua realtà “in house”, gestita autonomamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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