Per la fusione di Seta ci vorranno due anni Parma unica realtà che si chiama fuori

Una nuova fusione nel settore del trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna richiederà circa due anni per essere completata. La procedura coinvolge vari aspetti e tutte le realtà coinvolte nel sistema di trasporto regionale. Tra queste, una sola ha deciso di non partecipare al processo di integrazione, mentre le altre stanno lavorando per portare a termine l’operazione in tempi previsti. La complessità del progetto deriva dalla sua portata e dalla necessità di coordinare diversi attori.

Verso la nuova società unica del trasporto pubblico regionale. La presidente Valeriani: «Prima il piano industriale, poi si discuterà dei “pesi” dei territori nella governance» «Secondo me due anni ci vogliono, perché è un piano complesso che coinvolge tutto il trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna». Elisa Valeriani, presidente di Seta dal giugno 2025, risponde così sulla fusione che coinvolgerà l’azienda del trasporto pubblico. Già oggi copre i territori di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: l’intenzione è quella di avere un’unica società per tutta l’Emilia-Romagna, a eccezione di Parma, territorio che si è chiamato fuori per avere una sua realtà “in house”, gestita autonomamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Antonio De Matteo, intervista oltre Lino di Mare Fuori: “La curiosità è l’unica forma di libertà che ci salva”C’è una parola che attraversa tutta la conversazione con Antonio De Matteo come un filo invisibile, una corrente sotterranea che tiene insieme... Comolli devastato: «Ci vorranno anni per riprendermi. Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi squalificare»Nel contesto del Business Forum di Londra, l’amministratore delegato della Juventus, Daniel Comolli, ha affrontato l’esito della Champions League,... Temi più discussi: Seta, Filt Cgil spinge per l’azienda unica regionale: Subito, per difendere il servizio; Come mai le sneakers da scalata piacciono tanto a chi vive in città?; Cinema, dal 7 al 10 maggio torna il Festival Tulipani di Seta Nera; Torna Tulipani di Seta Nera, il festival 2026 della cinematografia sociale è da record. Energia, fusione a confinamento magnetico per promuovere la decarbonizzazioneL'innovazione tecnologica è alla base della transizione energetica necessaria per favorire la decarbonizzazione dell'economia e della società. Eni è impegnata a promuovere questi cambiamenti con ... repubblica.it Proxima Fusion raccoglie €130M in un round di finanziamento Series A per costruire la prima centrale a fusione al mondo basata su stellarator nel corso degli anni ‘30La startup europea a più rapida crescita nel settore della fusione ottiene i finanziamenti per far progredire la tecnologia della fusione commerciale e garantire la resilienza energetica del ... ansa.it Un hotel da 629 milioni costruito per un vertice che non arrivò mai. Le lenzuola di seta sono ancora ai letti. Nessuno le ha mai usate. Per il G8 del 2009, lo Stato italiano decise di trasformare l'ex Arsenale militare di La Maddalena, in Sardegna, in un polo cong - facebook.com facebook Dalla Via della Seta alla via del dialogo, l’Ue apre un nuovo capitolo con l’Asia centrale x.com