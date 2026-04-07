L’istituto previdenziale ha annunciato un piano volto a prevenire situazioni di esodati, attraverso l’erogazione di assegni straordinari, l’introduzione di isopensioni e l’assegnazione di indennità di espansione. La strategia non rappresenta una modifica delle regole pensionistiche né un nuovo metodo di uscita dal lavoro, ma si concentra su misure temporanee per gestire alcune criticità esistenti. La comunicazione è arrivata in vista di un’eventuale revisione normativa in corso di definizione.

Roma, 7 aprile 2026 – Non è una nuova riforma delle pensioni e non è nemmeno un nuovo canale di uscita. La circolare Inps n. 41 del 3 aprile 2026 interviene su un punto molto concreto: evitare che alcuni lavoratori già accompagnati verso la pensione restino senza assegno per effetto dell’innalzamento dei requisiti e dell’allungamento delle finestre di decorrenza. In altre parole, l’Istituto prova a chiudere un buco che si era aperto tra la fine dell’esodo e l’effettiva partenza della pensione. L’aumento dei requisiti. Il punto di partenza è normativo. Per il biennio 2027-2028 il decreto interministeriale del 19 dicembre 2025 aveva previsto un aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita; poi la legge n. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni, la strategia Inps per evitare nuovi esodati: assegni straordinari, isopensioni e indennità di espansione

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