Pellicce | tra il ritorno delle star e il bando dell’UE

Recentemente, alcune star sono state viste indossare pellicce durante eventi pubblici, riaccendendo l’attenzione su questo indumento. Contemporaneamente, l’Unione Europea sta considerando una proposta per vietare l’allevamento e il commercio di pellicce, dopo che una petizione con 1,5 milioni di firme ha richiesto restrizioni su questa industria. La questione coinvolge quindi sia il mondo dello spettacolo sia le decisioni delle istituzioni europee.

Le celebrità globali riportano in voga l’uso delle pellicce sui red carpet, mentre l’Unione Europea valuta se vietare l’allevamento e il commercio di questi materiali a seguito di una petizione firmata da 1,5 milioni di cittadini. Jenna Ortega ha dato il via a questo trend arrivando alla première della sua serie Netflix, Wednesday, indossando un capo di montone realizzato in Italia per un valore di 15.500 dollari. Il fenomeno si è esteso rapidamente al mondo della musica. Durante i Grammy Awards, Pharrell Williams ha scelto un ampio cappotto bianco, mentre figure come Rihanna, Madonna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian e Asap Rocky hanno sfoggiato capi in pelliccia senza temere le critiche degli attivisti per i diritti animali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellicce: tra il ritorno delle star e il bando dell’UE Leggi anche: Un ritorno a casa nel segno dell'arte e delle grandi star Il Ritorno dell’Ombra: Star Wars: Maul – Shadow LordIl 6 aprile 2026 segnerà una data fondamentale per i fan della “galassia lontana lontana”. Argomenti più discussi: Politeama Spring Dance. Il ritorno di Giulia Staccioli con la compagnia Kataklò; Il ritorno di Giulia Staccioli in Aliena per i trent’anni dei Kataklò, fra danza, teatro e performance atletica. Pellicce riciclate e moda condivisa. Il ritorno di Chiuri alla guida di FendiSulla passerella di Fendi campeggia la scritta a caratteri cubitali: Meno io più noi. È una dichiarazione d'intenti e un gesto d'enorme valore da parte di Maria Grazia Chiuri, la designer superstar ... ilgiornale.it Jennifer Lopez, Rihanna, Kim Kardashian: sui red carpet tornano le pellicce, ma l’Europa potrebbe vietarle a breveUna petizione firmata da 1,5 milioni di cittadini chiede di vietare l'allevamento e il commercio di pellicce nell'Ue. Ora si attende la risposta di Bruxelles al loro appello L'articolo Jennifer Lopez, ... msn.com Una petizione firmata da 1,5 milioni di cittadini chiede di vietare l'allevamento e il commercio di pellicce nell'Ue. Ora si attende la risposta di Bruxelles al loro appello x.com Con l’arrivo della primavera, è tempo di regalare alle tue pellicce il riposo che meritano. Non lasciarle nell’armadio di casa: il caldo e l’umidità sono i nemici numero uno del pelo e del cuoio. Da Nicola Pelliccerie offriamo un servizio di Custodia e Pulizia Pro - facebook.com facebook