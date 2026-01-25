Montecreto e Lama Mocogno importanti lavori di rinnovo della rete elettrica
Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, avvierà da lunedì 26 gennaio lavori di rinnovo della rete elettrica nei comuni di Montecreto e Lama Mocogno. L’intervento, finalizzato a migliorare l’affidabilità del servizio, si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste e delle normative di sicurezza. Durante i lavori potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’energia elettrica, comunicate preventivamente alle utenze interessate.
Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, da lunedì 26 gennaio inizierà un importante intervento di rinnovo sulla rete elettrica che interesserà i territori comunali di Montecreto e Lama Mocogno.In particolare, due dorsali aeree saranno rinnovate da conduttori nudi a cavo isolato.🔗 Leggi su Modenatoday.it
