Patente A2 | cosa posso guidare moto consigliate e costo?

La patente A2 può essere conseguita a partire dai 18 anni e consente di guidare motocicli con una potenza massima di 35 kW, equivalenti a circa 47,5 cavalli. Sono diverse le moto compatibili con questa categoria, tra cui modelli di media cilindrata e peso contenuto. La procedura di ottenimento e le eventuali differenze rispetto alla patente A senza limiti vengono spiegate in dettaglio, insieme ai costi e alle moto più consigliate per chi si avvicina a questa patente.

La patente A2 si prende dai 18 anni e permette di guidare moto fino a 35 kW (47,5 CV). Ma quali moto si possono guidare esattamente? E come si passa alla patente A senza limiti? Ecco la guida completa con limiti, moto consigliate e costi. La patente A2 nel 2026 consente di guidare motocicli con potenza massima di 35 kW, rapporto potenzapeso massimo 0,2 kWkg e potenza originale (se depotenziata) non superiore a 70 kW. Non c’è limite di cilindrata. Dopo 2 anni si può passare alla patente A. Limiti della patente A2. Parametro Limite Potenza massima 35 kW (47,5 CV) Rapporto potenzapeso Max 0,2 kWkg Cilindrata Nessun limite Potenza originale (se depotenziata) Max 70 kW (95 CV) Età minima 18 anni Velocità autostrada 100 kmh (neopatentati, 3 anni) Alcol 0,0 gl (3 anni) Tutte le patenti moto a confronto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Dopo il caso Antonelli, anche Sinner ha ammesso in un vlog di aver superato l'esame per la patente A solo al terzo tentativo. https://auto.everyeye.it/notizie/jannik-sinner-bocciato-patente-moto-retroscena-svelato-allenatore-869733.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook

Tra Gorle e Albino, un 39enne marocchino senza patente e irregolare sul territorio nazionale fugge all’alt dei carabinieri: contromano, semafori bruciati, sorpassi azzardati, fino a 140 km/h. Auto ribaltata, arresto, nulla osta all’espulsione. x.com