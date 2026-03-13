La foto degli attimi di terrore davanti al bar il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le persone

Una scena di violenza si è svolta di giorno davanti a un bar, mentre i pendolari attraversavano la strada. Un uomo ha aggredito il barista, scaraventandolo contro i tavolini, e alcuni passanti sono intervenuti per dividerli. La foto cattura gli attimi di scontro e il tentativo di fermare l’aggressione in un momento di grande tensione.

Il video dell'aggressione pubblicato sui social e la rabbia del consigliere regionale: "Non si possono lasciare impuniti i delinquenti" Un’aggressione in pieno giorno, mentre i pendolari attraversano la via. Il barista scaraventato contro i tavolini, l’aggressione, l’arrivo di un passante che cerca di dividere i due. È questo quello che si vede dalle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la scena dell'aggressione davanti al bar in corso Milano, a Monza. Quel bar, a pochi passi dalla stazione, punto di ristoro per i tanti che ogni giorno transitano nei pressi dello scalo ferroviario. E proprio lì, davanti a quel bar, a pochi metri da uno dei luoghi dello spaccio cittadino, si è consumata quella che poteva trasformarsi in una tragedia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Accoltellato all’addome dopo la lite per motivi di viabilità davanti al bar: minuti di terrore in stradaCascina (Pisa), 24 gennaio 2026 - Accoltellamento nella notte tra venerdì e sabato davanti a un bar di Cascina. Terrore al capolinea degli autobus: un mezzo si sfrena, causa l'investimento di un pedone e sfonda la balaustra [FOTO]Il mezzo della linea 6 era fermo in attesa della partenza, quando improvvisamente, per cause da chiarire, si è messo in movimento, percorrendo in... Aggiornamenti e notizie su La foto degli attimi di terrore davanti... Discussioni sull' argomento La foto degli attimi di terrore davanti al bar, il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le persone; Bambino di 3 anni soffoca con la caramella, attimi di terrore in piazza: un passante lo salva con la una manovra di Heimlich; Il video dei passeggeri sbalzati a terra sul tram deragliato a Milano il 27 febbraio; Accoltella e sequestra 32enne sconosciuta sul pullman, 39enne rischia il linciaggio della folla e urla: Avvertite Gratteri. La foto degli attimi di terrore davanti al bar, il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le personeIl video dell'aggressione pubblicato sui social e la rabbia del consigliere regionale: Non si possono lasciare impuniti i delinquenti ... monzatoday.it Attimi concitati, il piccolo Harvey, tifoso del #Newcastle, cerca un pertugio per incontrare i giocatori del #Barcellona all’esterno dell’impianto sportivo. Qualcosa vo storto, ma ci pensa #Flick - facebook.com facebook Ultimi attimi prima del fischio d’inizio! #ASRoma #UEL #BolognaRoma x.com