Durante la Pasqua, i Carabinieri hanno svolto controlli tra Castellammare, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità. Sono state effettuate operazioni che hanno portato all’arresto di due persone e a diverse denunce. Sono stati effettuati controlli stradali lungo le principali vie della zona, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri tra Castellammare, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità: due arresti, denunce, controlli stradali e contrasto allo spaccio.. Controlli serrati dei Carabinieri nella giornata di Pasqua tra Castellammare di Stabia, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità. Due le persone arrestate. Castellammare di Stabia. A Castellammare è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne del posto. Il reato contestato è minaccia, per fatti risalenti al 2016: l’uomo è ora agli arresti domiciliari. Sant’Antonio Abate. A Sant’Antonio Abate, invece, un 24enne è stato fermato durante una perquisizione e trovato in possesso di hashish, marijuana e cocaina in dosi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pasqua, controlli dei Carabinieri tra Stabia e area vesuviana

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L’episodio è avvenuto la mattina di Pasqua intorno alle 7 in via Razzaboni. La vittima stava discutendo con una donna, quando è arrivato l’aggressore. - facebook.com facebook

La bomba di Pasqua e le manovre di Orbán nella settimana del voto x.com