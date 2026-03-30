Chi è Isla Phillips figlia minore di Peter e Autumn Kelly e perché è una ventata di freschezza per la royal family Leggi su Amicait

Isla Phillips è la figlia minore di Peter Phillips e Autumn Kelly. È nata nel 2010 e ha partecipato a diversi eventi pubblici legati alla famiglia reale. Fino a poco tempo fa, era conosciuta principalmente per le sue marachelle durante le occasioni ufficiali. La sua presenza ha portato un tocco di spontaneità tra gli impegni formali della famiglia reale, attirando l’attenzione dei media.

Fino a non tanto tempo fa Isla Phillips, figlia di Peter Phillips e dell’ex moglie Autumn, era nota per le sue marachelle agli eventi reali. Era un po’ l’alter ego femminile del principe Louis, soprattutto quando in compagnia della cugina Savannah, figlia di Zara Tindall ne facevano di tutti i colori. Da qualche mese a questa parte, però, la ragazzina ha iniziato un’inversione di rotta, trasformandosi da bambina ad adolescente. Un passaggio di crescita decisamente evidente, proprio ieri, domenica 29 marzo, che ha compiuto 14 anni ed è tornata sotto i riflettori. Isla Phillips compie 14 anni. Complice l’anniversario importante, Isla Phillips è tornata in queste ore al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chi è Isla Phillips, figlia minore di Peter e Autumn Kelly e perché è una ventata di freschezza per la royal family. Leggi su Amica.it

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