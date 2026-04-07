In occasione della Pasqua 2026, monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, ha rivolto un appello ai fedeli chiedendo di promuovere azioni concrete per contrastare l’odio diffuso a livello globale. La richiesta arriva in un momento in cui il tema della pace e della riconciliazione si fa particolarmente presente nel dibattito pubblico e religioso.

Monsignor Antonino Raspanti, guida della diocesi di Acireale e vertice della Conferenza Episcopale Siciliana, ha rivolto ai fedeli un appello per la costruzione di una pace concreta in occasione della Pasqua 2026. Il messaggio si focalizza sulla necessità di trasformare l’inquietudine globale in un percorso di dialogo e fratellanza tra i popoli. Il quadro delineato dal presule è caratterizzato da un contrasto netto tra la realtà dei fatti e la speranza cristiana. La cronaca quotidiana, infatti, continua a essere dominata da episodi di violenza, stragi e conflitti armati, elementi che portano a un sentimento di amarezza. Tali eventi sono interpretati come una ripetizione costante della vicenda di Cristo, dove l’ingiustizia e la menzogna cercano di prevalere sulla verità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua 2026: l’appello di Raspanti per sconfiggere l’odio globale

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