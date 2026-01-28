Nel 2024, la spesa militare globale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari, il massimo storico. Con questa cifra, si potrebbe eliminare la fame nel mondo, ma invece si continua a investire in armamenti. La corsa al riarmo non si ferma, mentre le risorse per i bisogni di milioni di persone restano in secondo piano.

L’ordine delle priorità si misura nei bilanci. Nel 2024 la spesa militare globale ha toccato i 2.718 miliardi di dollari, il livello più alto mai registrato secondo lo Stockholm International Peace Research Institute. Nello stesso arco di tempo, 295 milioni di persone hanno vissuto una condizione di fame acuta. Due cifre che descrivono lo stesso mondo e che, accostate, raccontano una scelta politica. Le Nazioni Unite stimano che porre fine alla fame entro il 2030 costerebbe circa 93 miliardi di dollari l’anno: una frazione minima della ricchezza che gli Stati destinano agli armamenti. Tradotto in termini comprensibili: una quota attorno all’1% della spesa militare globale basterebbe a cambiare il destino di centinaia di milioni di persone. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, l’1% della spesa militare globale basterebbe a sconfiggere la fame nel mondo

Approfondimenti su Spesa Militare Globale

Ultime notizie su Spesa Militare Globale

Argomenti discussi: Giusta transizione e lavoro contro l’economia di guerra; Il trattato New Start: sarà un addio o un semplice arrivederci?; Il mondo continua a giocare con l’apocalisse; L’1% della spesa militare globale può debellare la fame nel mondo.

