Parcheggio di via Pascoli il Comune chiarisce | Servono i collaudi solleciti al privato per la consegna

Il Comune ha precisato che il parcheggio tra via Pascoli e via Fucini non è ancora stato aperto perché mancano i collaudi necessari. La realizzazione dell’opera rientra in un intervento di urbanizzazione affidato a un soggetto privato, all’interno di un piano particolareggiato di sviluppo. La questione è stata sollevata da un’associazione locale, che ha criticato il ritardo nell’apertura del parcheggio. Il Comune ha inoltre annunciato di aver inviato solleciti al soggetto privato coinvolto.

“In merito alla polemica sollevata da Rimini Ecosocialista riguardo alla mancata apertura del parcheggio tra via Pascoli e via Fucini, si precisa che l’intervento rientra tra le opere di urbanizzazione in carico ad un soggetto privato nell’ambito di un piano particolareggiato di realizzazione privata". A sotolinearlo è l'amministrazione comunale, che aggiunge: “Allo stato attuale non risultano completati i collaudi. In assenza di tali verifiche obbligatorie per legge, e quindi delle necessarie garanzie tecniche e a tutela dell'interesse pubblico, l’amministrazione non ha potuto fino ad ora procedere alla presa in carico dell’opera né, tantomeno, alla sua apertura al pubblico”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Attestato di merito al Cavaliere Franco Messina, il sindaco Miccichè consegna la targa al ComuneUn riconoscimento che valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con dedizione verso Agrigento e l’intera regione... Via Pascoli, il caso del parcheggio finito ma ancora chiuso: "Se è pronto, si apra. La città non può aspettare"“C’è un parcheggio gratuito tra via Pascoli e via Fucini che da quasi un anno viene tenuto chiuso. Temi più discussi: Via Pascoli, il caso del parcheggio finito ma ancora chiuso: Se è pronto, si apra. La città non può aspettare; Via Pascoli senza posti auto: Il parcheggio c’è ma resta chiuso; Lavori di riqualificazione dei parcheggi in via Milano; Presentata questa mattina la riqualificazione del parcheggio del cimitero Principale. Parcheggio Via Pascoli chiuso da un anno. Rimini Ecosocialista: Che senso ha?Il parcheggio tra viale Pascoli e via Fucini sarebbe anche pronto per essere riempito di auto, peccato che sia chiuso da circa un anno. A denunciare questa ... chiamamicitta.it Via Pascoli senza posti auto: Il parcheggio c’è ma resta chiusoRimini EcoSocialista attacca il Comune: Opera terminata e pagata, ma ancora non utilizzata. Nel frattempo i residenti continuano a fare i conti con ingorghi e traffico. Intervenire al più presto. . ilrestodelcarlino.it Pasqua di tensione a San Marino: lite per un parcheggio finisce a pugni Leggi qui: https://altarimini.it/pasqua-di-tensione-a-san-marino-lite-per-un-parcheggio-finisce-a-pugni.php - facebook.com facebook #Monzanews #Infoutili #dasapere #monzaviabilita Venerdì #27marzo il parcheggio di piazza Cambiaghi non sarà utilizzabile per lavori di completamento della segnaletica. Monza Mobilità informa che gli abbonati potranno utilizzare, negli stessi orari di validit x.com