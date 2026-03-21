Fra Fabio Furiasse racconta San Francesco e il suo volto segreto nel convento dei Cappuccini, situato su un colle che domina la città di Fermo. L'edificio, con le sue mura antiche, si affaccia su un paesaggio che unisce storia e spiritualità. In questo ambiente, il frate condivide dettagli e aspetti meno noti del santo, offrendo una prospettiva diversa sulla figura religiosa.

Il luogo è bello. Il convento dei Cappuccini guarda da un colle la città di Fermo. È come una sentinella dello spirito. L’umilissimo fra Marcellino da Capradosso, riprodotto in una semplice statua di metallo, sorveglia la porta d’ingresso della chiesa. Più che sorvegliare, saluta e benedice chi vi entra. All’interno dell’edificio insistono alcune sale molto importanti, specie quella degli incontri e, oggi, quella della rinnovata e potenziata biblioteca. Ecco, appunto, la Biblioteca, con la sua gran mole di volumi è diventata la Biblioteca Centrale dei Frati Cappuccini delle Marche. Sistemata a dovere è pronta ora ad iniziare un percorso importante in occasione degli ottocento anni dalla morte di san Francesco e dalla stesura del Cantico delle Creature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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