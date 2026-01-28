Giocatore del Liverpool nel mirino del Porto per il colpo di gennaio | il resoconto

Il Porto si fa avanti per un attaccante del Liverpool nel mercato di gennaio. La notizia circola tra i club e fa pensare a una possibile partenza. Nel frattempo, l’allenatore Arne Slot valuta le sue scelte offensive, mentre il giocatore potrebbe lasciare Anfield. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’interesse sembra concreto.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Porto è emerso come un’opzione per un attaccante sfavorito del Liverpool, mentre Arne Slot si destreggia tra le sue opzioni in attacco. Il Liverpool non è riuscito a registrare una vittoria in nessuna delle ultime cinque partite di Premier League e attualmente è al sesto posto in classifica. I Reds hanno anche subito colpi alla loro profondità offensiva nel corso della stagione, inclusa la lunga assenza di Mohamed Salah durante la Coppa d’Africa e la rottura della gamba di Alexander Isak a dicembre. Potrebbe piacerti L’agente del Liverpool risponde alle voci sul Porto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

