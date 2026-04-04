Domenica 5 aprile 2026 alle 19:30 si gioca Palermo-Avellino presso lo stadio “Renzo Barbera”. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono almeno tre reti nell'incontro, secondo le previsioni degli esperti. Il Palermo, dopo aver vinto contro il Padova prima della pausa, cerca di recuperare punti in classifica per avvicinarsi alla promozione diretta, che al momento dista quattro punti. Restano sei giornate alla fine del campionato.

Dopo aver ritrovato la vittoria contro il Padova prima della sosta, il Palermo si è rimesso in caccia della promozione diretta che al momento dista quattro punInserimento formazioni pronosticiti e con sei giornate ancora da giocare tutto è possibile. L’Avellino invece resta sulla sconfitta sul campo della Sampdoria che ha interrotto una serie di tre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Avellino (domenica 05 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol al “Renzo Barbera”

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