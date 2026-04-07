PalaElachem gialloblù T-shirt ad hoc ai tifosi

I tifosi della squadra di basket di Vigevano hanno ricevuto una nuova maglietta gialloblù creata appositamente per sostenere la formazione che attualmente occupa la prima posizione nel campionato di serie B. L’obiettivo è rendere le tribune del palaElachem un’area riconoscibile, con un’atmosfera colorata e unita. La squadra e i supporter si preparano a vivere insieme le prossime partite, rafforzando il legame tra la società e il pubblico.

Fare delle tribune del palaElachem di Vigevano, la casa della formazione cittadina che è in vetta al campionato di serie B di basket, una “nuvola“ gialloblù. Inizieranno dal 26 aprile le vendite online (all’indirizzo https:bitreshop.myshopify.compagesvigevano-basket ) delle magliette per il play-off destinate ai tifosi ducali. A realizzarle la Bitre Sport, uno degli sponsor tecnici della società del presidente Marino Spaccasassi, che le metterà in vendita al prezzo speciale di 5 euro anziché ai 15 previsti. Una volta prenotate le magliette potranno essere ritirate in occasione della prima gara del play-off del prossimo 26 aprile, al palasport di viale Cappuccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PalaElachem gialloblù. T-shirt ad hoc ai tifosi Giani: "Ai vertici in Italia per attrazione capitali stranieri, grazie a struttura ad hoc"Toscana tra le regioni leader in Italia ed Europa per la sua capacità di captare capitali esteri.