Pagelle | Olivera risorge a Pasqua Alisson cambia il match

Nella partita tra Napoli e Milan, conclusa con un risultato di 1-0, sono stati assegnati i voti ai giocatori. L'articolo a cura di Fabrizio d’Esposito analizza le prestazioni delle due squadre. Durante l'incontro, Olivera si è risollevato in occasione della Pasqua, mentre Alisson ha deciso l'esito della partita con un intervento decisivo. Al tredicesimo minuto, il centrocampista del Milan ha rischiato un pericolo importante.

Le pagelle di Napoli-Milan 1-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. La Pasquetta di Zio Vanja si concentra pericolosamente al minuto tredici (ahi, ahi). La conquista dall’aere è questione serba e il portierone azzurro va a farfalle su una punizione milanista: per fortuna la cabeza del connazionale Pavlovic non ha la traiettoria giusta e il pallone rotola sul fondo. Il resto è velleitarismo rossonero – 6 JUAN JESUS. La difesa dei mancini, un must della fantasia del potere contiano principiato dall’emergenza, è una difesa tosta e rende onore al perfetto equilibrio tattico di questa partita (andatevi a rileggere Brera) tra i due migliori allenatori del campionato, e migliori di gran lunga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle: Olivera risorge a Pasqua, Alisson cambia il match Pagelle Juventus Carrarese Under 17: Paonessa decisivo, Corigliano cambia il match, Santa Maria reattivo- VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Leggi anche: Pagelle Atalanta Napoli, Pasalic e Samardzic ribaltano la sfida! Male Olivera