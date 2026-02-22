Pagelle Atalanta Napoli Pasalic e Samardzic ribaltano la sfida! Male Olivera

Pasalic e Samardzic hanno segnato due gol decisivi, cambiando l’andamento della partita tra Atalanta e Napoli. La causa principale del risultato è stata la loro capacità di sfruttare le occasioni create, mentre Olivera ha deluso con alcune imprecisioni in difesa. La partita si è infiammata nel secondo tempo, quando i due giocatori hanno trovato il modo di mettere sotto pressione gli avversari. Alla fine, il punteggio si è modificato grazie alle loro azioni.

Atalanta-Napoli 2-1, Pasalic e Samardzic ribaltano Beukema: chance sprecata per gli azzurriPasalic e Samardzic hanno segnato i gol che hanno permesso all’Atalanta di vincere 2-1 contro il Napoli, dopo aver subito un gol di Beukema.

Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTIL’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

Atalanta-Napoli 2-1, pagelle e tabellino: Samardzic ribalta gli azzurri, Pasalic totale, Alisson Santos convince, male sia Olivera che ScalviniL'Atalanta va sotto per merito di Beukema, ma Palladino rimonta il Napoli coi cambi e si porta a -5 dagli azzurri, avvicinando la zona Champions: pareggia Pasalic, la decide Samardzic su cross di Bern ... msn.com

