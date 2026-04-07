Padre Benvenuto saluta la comunità Domenica celebrerà l’ultima Messa

Padre Benvenuto Kasuba ha annunciato che domenica sarà l’ultima volta che presiederà la Messa nella comunità di Stazzemese, dove ha svolto il suo servizio per quasi cinque anni. La celebrazione segnerà la conclusione del suo incarico pastorale nella zona. Dopo questa cerimonia, il sacerdote lascerà il ruolo e si preparerà a partire per nuove destinazioni. La comunità ha organizzato un momento di ringraziamento per il suo operato.

Dopo quasi cinque anni di servizio pastorale, per padre Benvenuto Kasuba sta per arrivare il momento del congedo dalla comunità di stazzemese. Domenica 12, alle 17, nella pieve di Santa Maria Assunta celebrerà infatti la sua ultima Messa, a cui seguiranno i saluti con i parrocchiani a con l’Unità pastorale Alta Versilia due (Stazzema-Mulina, Pontestazzemese, Farnocchia, Pomezzana, Cardoso, Volegno-Pruno), in quanto da mercoledì 15 sarà a disposizione di una parrocchia nell’area pisana con l’ingresso ufficiale in programma domenica 21. Durante i quattro anni e otto mesi di ministero svolti nelle varie parrocchie, padre Benvenuto, subentrato a don Simone Binelli, il 18 gennaio 2025 aveva ricevuto dal comune di Stazzema il titolo di Eccellenza "per aver contribuito con il suo operato a tenere alto il prestigio della comunità di Stazzema. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padre Benvenuto saluta la comunità. Domenica celebrerà l’ultima Messa Leggi anche: Domenica di Pasqua, Messa solenne in Cattedrale. Alle 17 il Vescovo celebrerà i Vespri Una messa dedicata ai nati nel 2025. In Cattedrale e a Piazza Duomo il “benvenuto“ a bimbe e bimbiCelebrata dall’arcivescovo Renato Boccardo in Cattedrale la messa per i nati nel 2025 negli ospedali del territorio. Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Si parla di: Padre Benvenuto saluta la comunità. Domenica celebrerà l’ultima Messa; Freddy Brazier, 21 anni, dice che gli manca la mia bambina mentre condivide una nuova foto due settimane dopo aver dato il benvenuto al suo primo figlio con la fidanzata Holly Swinburn, 22 anni.