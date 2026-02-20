Auto abbatte un cartello e finisce sul marciapiede | uomo in arresto cardiaco

Venerdì 20 febbraio, un'auto ha travolto un cartello e si è fermata sul marciapiede di Desenzano del Garda, provocando gravi conseguenze. Un uomo presente sul luogo ha subito un arresto cardiaco e i soccorritori hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando numerosi passanti che hanno assistito alla scena. I dettagli sull’incidente verranno comunicati nelle prossime ore.

L’uomo alla guida è stato rianimato sul posto e poi trasferito d’urgenza al Civile di Brescia. Poco prima delle 13 di oggi, venerdì 20 febbraio, un grave incidente si è verificato nel centro di Desenzano del Garda. Un uomo di 48 anni, alla guida di una Tesla, ha perso il controllo del veicolo, abbattendo un segnale stradale e terminando la corsa sul marciapiede all’altezza della rotonda di viale Dal Molin. Secondo le prime informazioni, non risultano altri veicoli coinvolti. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 12.40. All’arrivo degli agenti della polizia locale, i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, il 48enne era privo di sensi e in arresto cardiaco.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Arresto cardiaco sul sentiero di Monte Gemmellaro: morto un uomo durante un'escursione Leggi anche: Incidente a Pastena: auto sbanda e finisce contro i dissuasori sul marciapiede Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Abbatte due semafori, poi si dà alla fuga. La polizia l’ha identificata. Auto abbatte un cartello e finisce sul marciapiede: uomo in arresto cardiacoL’uomo alla guida è stato rianimato sul posto e poi trasferito d’urgenza al Civile di Brescia. bresciatoday.it Cantù, auto finisce contro il muro all’alba: grande botta e un cartello stradale abbattuto. Conducente illesoL'auto che sbanda e finisce contro il muro ai lati della strada, abbattendo un cartello stradale. Lo schianto alle 7 in via Colombo a Cantù. Conducente ... ciaocomo.it ... Torre del Greco: un palo della luce cade in via Pescatori e si abbatte su un'auto. I residenti chiedono all'amministrazione comunale di controllare la tenuta degli altri pali dell'illuminazione pubblica Link nei commenti - facebook.com facebook Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato: ventenne muore nella trappola d’acqua. Chi era la vittima x.com