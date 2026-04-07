Secondo l’Ordine dei medici di Roma, molte delle Case di comunità, fondamentali nella riforma della sanità territoriale finanziata dal PNRR, risultano ancora parzialmente attive e incomplete. La situazione solleva il rischio di sanzioni, dato che molte strutture non sono state ancora completate o avviate completamente. La questione riguarda la realizzazione delle strutture e la loro operatività, elementi chiave per la riforma sanitaria in corso.

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Le Case di comunità", pilastro della riforma della sanità territoriale prevista dal Pnrr, "sono in gran parte ancora incomplete". A lanciare l'allarme è Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma. "I dati diffusi da Agenas - spiega Magi all'Adnkronos Salute - riflettono quanto comunicato dalle Regioni: molte strutture risultano attivate, ma spesso solo in parte. In molti casi mancano ancora servizi fondamentali previsti dalle norme, e questo è un elemento preoccupante". Il rischio non è solo organizzativo, ma anche economico. "Le verifiche europee - ammonisce Magi - non hanno ancora dato un via libera definitivo: la valutazione è rinviata a luglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ordine medici Roma: "Molte Case di comunità solo parzialmente attive, rischio sanzioni"

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