La presentazione del nuovo Oppo Find X9 Ultra si avvicina e le indiscrezioni aumentano. Circolano già foto leaked che mostrano una fotocamera molto sporgente, molto più di quanto ci si aspettasse. Gli appassionati aspettano conferme ufficiali, ma nel frattempo, le voci parlano di un salto in avanti nel comparto fotografico.

l’attesa attorno al find x9 ultra di OPPO cresce tra immagini leaked e voci su potenziamenti significativi nel comparto fotografico. le ultime segnalazioni indicano la presenza di un prototipo in scena, nascosto da un case di riservatezza che non permette di valutare completamente il design, ma lascia intendere un modulo camera particolarmente imponente e distintivo. oppo find x9 ultra: ultimi leak e potenziali caratteristiche. apparizioni pubbliche e design protetto. un utente su weibo avrebbe intercettato in pubblico un possibile prototipo del find x9 ultra, con un cover di riservatezza che copriva l’aspetto estetico. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Oppo find x9 ultra indiscrezione conferma enorme sporgenza della fotocamera

Approfondimenti su Oppo Find X9 Ultra

Oppo si prepara a lanciare il suo nuovo top di gamma, il Find X9 Ultra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Oppo Find X9 Ultra Could Get Dual 200MP Cameras — Huge Leak!

Ultime notizie su Oppo Find X9 Ultra

Argomenti discussi: Oppo Find X9s: spuntano chipset e dettagli chiave in vista del lancio globale; OPPO FIND X9 Pro o Honor Magic 8 Pro: il confronto fra top di gamma completissimi; OPPO Find N6 arriva a marzo: punta alla piega meno visibile di sempre; OPPO Find X9s Series e X9 Ultra: dettagli su chip e altro.

OPPO Find X9 Ultra si mostra dal vivo: trapelano foto reali e specifiche completeSpuntano foto reali del nuovo OPPO Find X9 Ultra insieme alle specifiche complete: display 2K, Snapdragon top di gamma, super fotocamere e batteria enorme. evosmart.it

Oppo Find X9 Ultra si fa vedere in una foto dal vivo: conferme sulla fotocameraOppo dovrebbe presentare ufficialmente il Find X9 Ultra in Cina a marzo, insieme ai modelli Find X9s e X9s Pro. Nello stesso periodo potrebbe debuttare anche il pieghevole Find N6, anche se non è ... hdblog.it

Oppo Find X9 Ultra si fa vedere in una foto dal vivo: conferme sulla fotocamera x.com

OPPO Find N6 arriverà in Europa: trapela la data di presentazione #OPPOFindN6 https://gizchina.it/2026/02/oppo-find-n6-data-uscita-global-europa-leak/ - facebook.com facebook