In quattro mesi, l’Amministrazione ha piantato oltre mille piantine, raggiungendo il totale di 1.100. L’evento è stato celebrato con il sindaco, che ha ricordato come la cura del verde pubblico sia stata una priorità fin dall’inizio del mandato. La piantumazione ha coinvolto diversi spazi cittadini, contribuendo a migliorare l’ambiente locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Millecento. Traguardo ragguardevole dell’Amministrazione che festeggia con il sindaco Matteo Mesini che sottolinea: "non è solo un numero, dal primo giorno di mandato il verde pubblico è stato considerato una priorità". Ebbene, supera quota 1100 il numero di nuove alberature messe a dimora sul territorio comunale tra dicembre 2025 e aprile 2026: scuole, parchi e strade le aree di intervento che hanno permesso all’Amministrazione di ‘chiudere il cerchio’, compensando gli abbattimenti di esemplari resi necessari per motivi di sicurezza e di necessità manutentive. "Quando tocchiamo il patrimonio arboreo esistente, ci impegniamo a restituire alla città almeno quello che le abbiamo tolto", spiega l’assessore all’Ambiente Andrea Baccarani, aggiungendo come "il verde che si perde va compensato, sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre mille piantine messe a dimora in quattro mesi

Atto vandalico sul nuovo lungomare: piantine, appena messe a dimora, sradicate dalle aiuoleIgnoti hanno sradicato nella notte circa trenta giovani piantine appena messe a dimora nelle aiuole del tratto 7 del nuovo lungomare Ignoti hanno...

Telemedicina nelle farmacie di Viterbo e provincia: oltre mille elettrocardiogrammi e holter in 4 mesiIncoraggianti i primi numeri dopo la partenza, a ottobre, della sperimentazione che ha coinvolto Federfarma e la Regione, con l'obiettivo di ridurre...

Temi più discussi: Oltre mille piantine messe a dimora in quattro mesi; Oltre mille piantine di marijuana nell’ovile, condannato a due anni e due mesi di carcere; Dopo il furto di alcolici al supermercato aggredisce i carabinieri: arrestato; Quelle 1.170 piantine a Ittiri non erano di canapa sativa, finisce in carcere.

Oltre mille piantine di marijuana nell’ovile, condannato a due anni e due mesi di carcereOltre mille piantine di marijuana nell'ovile, condannato a due anni e due mesi di carcere - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it

Nel suo ovile oltre mille piante di cannabis in essicazione. Finisce in carcere dopo la condannaIttiri Indagini dei carabinieri È arrivata una condanna definitiva a due anni e due mesi di carcere per i reati di produzione e detenzione illecita di ... linkoristano.it

Biathlon – Il progetto “Forest of Champions” dell’IBU chiude con oltre mille alberi piantati - facebook.com facebook

Oltre mille #oncologhe hanno sottoscritto la Carta di Montecitorio, un documento presentato alla Camera che mette al centro paziente, caregiver e operatore sanitario, e vuole promuovere interventi concreti a sostegno del sistema oncologico. #ANSASalute x.com