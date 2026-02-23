Telemedicina nelle farmacie di Viterbo e provincia | oltre mille elettrocardiogrammi e holter in 4 mesi

Il numero di elettrocardiogrammi e holter eseguiti nelle farmacie di Viterbo e provincia aumenta rapidamente, con oltre mille procedure registrate in soli quattro mesi. La causa di questa crescita è la sperimentazione avviata a ottobre, che permette ai pazienti di sottoporsi a controlli cardiaci direttamente sul territorio. Questo approccio innovativo coinvolge più farmacie e favorisce un accesso più facile alle prestazioni. I risultati incoraggiano a valutare ulteriori sviluppi di questa iniziativa.

Incoraggianti i primi numeri dopo la partenza, a ottobre, della sperimentazione che ha coinvolto Federfarma e la Regione, con l'obiettivo di ridurre costi e attese per i cittadini Sono incoraggianti i primi numeri che arrivano sulla sperimentazione, partita a ottobre, per l'esecuzione di elettrocardiogramma e holter cardiaco e pressorio in telemedicina nelle farmacie di Viterbo e del Lazio: il totale nella Tuscia raggiunge quota 1026. Un progetto che rientra nel protocollo attuativo della sperimentazione della telemedicina firmato dalla Regione, da Federfarma Lazio e Assofarm. Con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa per queste prestazioni e garantire migliori livelli essenziali di assistenza per i cittadini, con una maggiore e capillare offerta di servizi sul territorio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

