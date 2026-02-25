Diritti negati e vite invisibili | a Udine una giornata contro il caporalato

Una serata per parlare di caporalato in Friuli Venezia Giulia: venerdì 27 febbraio alle 20.30 al teatro San Giorgio di Udine si parlerà di sfruttamento lavorativo nella nostra regione. Il sociologo Marco Omizzolo (costretto da anni a vivere sotto protezione perché ha denunciato "padroni" e caporali che sfruttavano centinaia di lavoratori) sarà il protagonista di più incontri organizzati da Libera Fvg fin dal mattino nel capoluogo friulano. Al liceo Percoto di Udine, 300 studenti e studentesse di diversi istituti udinesi potranno ascoltare la preziosa testimonianza di chi, come lui, ha visto con i propri occhi le condizioni disumane a cui vengono sottoposti migliaia di lavoratori nelle campagne dell'Agro Pontino. Nel pomeriggio, assieme a Omizzolo, si riuniranno i rappresentanti di diverse associazioni, cooperative e sindacati che sono direttamente a contatto con lavoratori (migranti o meno) che possono facilmente essere vittime di sfruttamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

