Musei Civici di San Paolo gli appuntamenti del fine settimana
Scopri gli appuntamenti dei Musei Civici di San Paolo per il fine settimana. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, i visitatori possono partecipare a laboratori artistici e assistere alle presentazioni della Pinacoteca Stuard, approfondendo il patrimonio culturale dei Musei civici di Parma. Un’occasione per conoscere e apprezzare le collezioni in un contesto di educazione e cultura.
Sabato 17 e domenica 18 gennaio nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma. A partire dal 1° gennaio 2026, l’accesso ai Musei Civici sarà consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso, disponibile presso la Camera di San Paolo, Palazzo Cusani Casa della Musica, Museo Casa Natale Arturo Toscanini e IAT-R-Ufficio di informazione e accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Musei Civici di San Paolo, gli appuntamenti del fine settimana
Leggi anche: Musei civici, gli appuntamenti del fine settimana
cultura; Musei e visite guidate: gli appuntamenti del week end; Musei Civici, il programma del 10-11 gennaio; Mostre e musei restano aperti . Visitabile anche il sito Unesco.
Musei e visite guidate: gli appuntamenti del week end - Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma ... parmatoday.it
Pistoia. Aumentano i visitatori nei Musei Civici, nel 2025 oltre il 23% in più di presenze rispetto al 2024 facebook
Le nuove mostre dei Musei Civici per il 2026: un incredibile viaggio dalla civiltà degli Etruschi al contemporaneo! Tra gli appuntamenti artistici da segnare in agenda per il nuovo anno ci sono tante esposizioni in programma, al via in città da marzo. Dal x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.