Musei Civici di San Paolo gli appuntamenti del fine settimana

Scopri gli appuntamenti dei Musei Civici di San Paolo per il fine settimana. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, i visitatori possono partecipare a laboratori artistici e assistere alle presentazioni della Pinacoteca Stuard, approfondendo il patrimonio culturale dei Musei civici di Parma. Un’occasione per conoscere e apprezzare le collezioni in un contesto di educazione e cultura.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma. A partire dal 1° gennaio 2026, l’accesso ai Musei Civici sarà consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso, disponibile presso la Camera di San Paolo, Palazzo Cusani Casa della Musica, Museo Casa Natale Arturo Toscanini e IAT-R-Ufficio di informazione e accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

