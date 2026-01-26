VIDEO Nuovo ospedale il consigliere Melasecche | Si spendono cifre assurde per la manutenzione della vecchia struttura

Il consigliere regionale Enrico Melasecche critica la gestione della vecchia struttura ospedaliera di Terni, sottolineando le elevate spese sostenute per la manutenzione. In particolare, rivolge dure parole al centro sinistra e alla giunta Proietti, evidenziando la necessità di investimenti più efficaci e sostenibili per il sistema sanitario locale. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con attenzione alle risorse pubbliche e alle priorità di sviluppo sanitario.

