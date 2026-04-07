Non solo cialde | il caffè perfetto tra miscele grani e qualità

Il settore del caffè comprende diverse opzioni, dalla varietà di miscele alla scelta tra grani interi e cialde confezionate. La qualità della materia prima e il metodo di preparazione sono elementi fondamentali che influenzano il prodotto finale. Negli ultimi anni, si sono moltiplicate le alternative disponibili sul mercato, offrendo ai consumatori una gamma più ampia di scelte rispetto al classico caffè in cialda.