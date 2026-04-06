Rocco Hunt papà bis l' annuncio sui social | La famiglia si allarga!

Il rapper campano di 31 anni ha annunciato sui social di essere diventato nuovamente papà, scrivendo di aver atteso questo momento a lungo e di essere felice per l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. La notizia è stata condivisa attraverso un post su Instagram, dove ha scritto: «Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero». L’annuncio ha attirato l’attenzione dei follower e dei media.

«Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo.La famiglia si allarga?????? Ti abbiamo aspettato cosi tanto che non ci sembra vero?? Mamma e Papá non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Giò ti proteggerà con il suo cuore grande?? Siamo infinitamente grati», ha scritto sui social Rocco Hunt, visibilmente al settimo cielo. Subito sono arrivati i messaggi di affetto e congratulazioni da parte dei follower del rapper campano, inclusi quelli di molti amici vip, da Antonella Clerici ad Alessandra Amoroso, passando per Diletta Leotta ed Elettra Lamborghini. Lo scorso anno, ospite del programma televisivo Verissimo, Rocco Hunt si era aperto sulla genitorialità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rocco Hunt papà bis, l'annuncio sui social: «La famiglia si allarga!» Leggi anche: “La famiglia si allarga”, Rocco Hunt presto papà bis Rocco Hunt diventa papà bis: l’annuncio sui social con moglie Ada e il figlio GiovanniRocco Hunt annuncia sui social la seconda gravidanza della moglie Ada: nella foto di famiglia anche il primogenito Giovanni. ROCCO HUNT SPENSIERATO CANTA IL SUO ULTIMO SINGOLO Temi più discussi: Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande; Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta. Il tenero annuncio sui social: Ti aspettavamo così tanto; Rocco Hunt papà bis: l'annuncio su Instagram con la moglie Ada; La famiglia si allarga, Rocco Hunt presto papà bis. Rocco Hunt diventa papà bis: l’annuncio sui social con moglie Ada e il figlio GiovanniRocco Hunt annuncia sui social la seconda gravidanza della moglie Ada: nella foto di famiglia anche il primogenito Giovanni ... fanpage.it Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grandeRocco Hunt ha annunciato sui social una bellissima notizia: lui e la moglie Ada diventeranno presto genitori bis. L’artista ha condiviso su Instagram una serie di scatti di famiglia in cui appare insi ... today.it Un regalo di Pasqua speciale per Rocco Hunt Il cantante Rocco Hunt e la moglie Ada hanno annunciato sui social l’arrivo del loro secondo figlio. La famiglia si prepara ad accogliere il nuovo membro insieme al primogenito Giovanni, già entusiasta di divent facebook Rocco Hunt, la moglie Ada in dolce attesa: «Non resistiamo più», l'annuncio sui social x.com