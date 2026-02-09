Partecipate statali corsa alle nomine | Stretto di Messina offre supporto post-tempesta e cambia ruolo

Dopo la recente tempesta, la società Stretto di Messina si prepara a cambiare ruolo. Le partecipate statali sono al centro di un’attenzione crescente, tra nomine e riorganizzazioni. La società ha già iniziato a offrire supporto nel post-evento, mentre si discute di nuove nomine e di come l’azienda possa adattarsi alle sfide future. La situazione resta in evoluzione, con decisioni che potrebbero influenzare il settore nei prossimi mesi.

Stretto di Messina, tra nomine e tempesta: la resilienza delle partecipate statali. Si apre ufficialmente una fase cruciale per le partecipate statali, con un'attenzione particolare rivolta alla società Stretto di Messina. Il via libera alla raccolta delle candidature per i consigli di amministrazione e i collegi sindacali di 21 società sotto il controllo del Ministero dell'Economia segna l'inizio di un'intensa attività di lobbying e di valutazione politica. L'obiettivo del governo è definire entro febbraio una rosa di candidati per i ruoli chiave, prima che i nomi siano sottoposti al vaglio delle assemblee.

