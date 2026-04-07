Nkunku e Fullkrug non lasciano tracce Si salva Pavlovic

Nel match in corso, Nkunku e Fullkrug non hanno lasciato particchi segni sul risultato, mentre Pavlovic si è distinto come l’unico a trovare una buona prova. Il portiere ha effettuato alcune uscite sicure, tra cui un volo su Giovane, e ha parato un tiro di Politano, che ha colpito il suo palo. Maignan ha invece mostrato sicurezza tra i pali, compiendo alcune uscite e un dribbling su Giovane nel primo tempo.

MAIGNAN 6. Appoggi, rilanci e un dribbling su Giovane, nel primo tempo. Vola su Giovane. Bucato sul suo palo da Politano. TOMORI 6. Tiene d’occhio McTominay che svaria, mordicchia chiunque capiti dalle sue parti. DE WINTER 5,5. Giovane non è l’Hojlund di Supercoppa. Tiene, sbanda, poi “serve“ Politano. PAVLOVIC 6,5. Avanza generoso (con esiti altalenanti) e sfiora il gol di testa. Chiusura strappa-applausi su Giovane. SAELEMAEKERS 5,5. Quando Spinazzola spinge lo frena così così. Nè controbatte come sa fare: spia della riserva accesa. FOFANA 6. Come diga non si discute e piazza anche qualche imbucata. Al solito, però, cincischia troppo in impostazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nkunku e Fullkrug non lasciano tracce. Si salva Pavlovic La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si raccontaNella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Fullkrug si rompe un dito del piede, il Milan blocca la cessione di Nkunku: quante partite saltaBrutta tegola per il Milan che perde Fullkrug per infortunio dopo nemmeno un mese dal suo arrivo: l'attacco è in emergenza, Nkunku resterà fino alla... Temi più discussi: Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug o Gimenez: chi gioca titolare nell'attacco del Milan contro il Napoli; Milan, Nkunku o Gimenez con Pulisic, ma Leao sta meglio. E Allegri prova il tridente; Pagelle Napoli-Milan: Alisson elettricità pura (6,5), Politano uomo della provvidenza (7), Nkunku e Fullkrug non vanno (5); Allegri: Lo scudetto ormai è andato. Leao non ancora in condizione, su Nkunku, Pulisic e Fullkrug... Nkunku e Fullkrug non lasciano tracce. Si salva PavlovicEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Nkunku e Fullkrug insieme contro il Napoli: parla l’attaccante franceseNkunku affronta il Napoli con consapevolezza dei rischi. L'attaccante rossonero si prepara al match della 31^ giornata con concentrazione e fiducia nei ... spaziomilan.it Pianetamilan.it. . Game over #NapoliMilan 1-0, il sogno è finito perché è mancato coraggio Oggi colpevole #Allegri è un solito #Nkunku Il commento del nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook Massimiliano Allegri difende Rafa Leão: «I giocatori non sono macchine. Cambi tardivi Se avessi la sfera magica... Fullkrug e Nkunku hanno fatto una buona partita» x.com