Nipote di Zagaria schiaffeggiato parla il pentito | Si rischiava una guerra di camorra

Un episodio tra due giovani, descritto come potenzialmente esplosivo, ha evidenziato i rischi di un conflitto tra gruppi criminali. A riferirlo è stato un pentito che, in passato, ha avuto legami con la famiglia Zagaria. Durante una discussione, il nipote di un noto boss è stato schiaffeggiato, suscitando preoccupazioni di una possibile escalation violenta tra fazioni rivali. La vicenda è stata resa nota attraverso le dichiarazioni dell’imprenditore collaboratore.

Ciccio e' Brezza rivela il retroscena sulla lite tra Bianco e Francesco Capaldo e sulle intenzioni di vendetta di Filippo: "Disse che bisognava sparargli" Una lite tra due giovani rischiò di provocare una vera e propria guerra di camorra. A rivelare il retroscena è stato l’imprenditore Francesco Zagaria, noto come Ciccio ‘e Brezza, divenuto collaboratore di giustizia. In un verbale di settembre 2019, Zagaria racconta di un episodio che coinvolge un giovane della famiglia Bianco, legata agli Schiavone, che avrebbe avuto un alterco con Francesco Capaldo, fratello di Filippo e nipote del boss Michele Zagaria. Nel corso della lite, secondo il racconto del pentito, Francesco Capaldo sarebbe stato schiaffeggiato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Colpo ai Casalesi: 23 arresti e 40 milioni di beni sequestrati. In manette anche fratelli e nipote del boss Zagaria x.com